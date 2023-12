Clásico antioqueño: Atlético Nacional vs Independiente Medellín

El verde y el rojo necesitan la victoria para estar más cerca de la final de Liga. El clásico es esta tarde en Envigado. Brahian Palacios y Brahian Palacios, dos de las figuras, en su orden, de Atlético Nacional e Independiente Medellín. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZdisputan este domingo una nueva edición del clásico antioqueño, en la que hay mucho en juego.

Al equipo verde no le queda de otra que ganar para llegar vivo y con opciones a la última fecha del cuadrangular semifinal de laEl Rojo llega con la supremacía reciente a su favor, después de tres triunfos consecutivos sobre los verdolagas, situación que no ocurría desde el año 2001, última vez que el Medellín le ganó esa cantidad de partidos al hilo. Sin embargo, si Nacional quiere mantener la opción de disputar el título deberá romper esa racha. El clásico paisa tendrá en cancha a dos de los equipos de mayor valor en el fútbol colombiano, no solo por su historia sino también por lo que cuestan ambo





