Charlotte vs. New York Red Bulls: 27 de octubre de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este viernes, 27 de octubre, Kerwin Vargas se conectó a Blog Deportivo y habló sobre su gol en el partido entre Charlotte y New York Red Bulls en la MLS.'La verdad si, la pelota perfecta. Algo me impulso y me dijo estírate aquí que va a entrar y entro. Cuando estábamos ahí le digo a Messi no vas a hacer el gol porque ya se va a acabar el partido y el me dice no lo voy a hacer', dijo.

Además, Oscar Julián Ruiz, instructor arbitral de la Fifa, comentó que está contento por Roldán para final de la Libertadores.'El mejor árbitro de América', expresó.Por último, Jhon Jairo Bodmer, DT de Nacional, habló sobre su experiencia y trayectoria.'Muy contento por la disposición y la actitud de todos”, comentó.

Leer más:

BluRadioCo »

Roldán pitará final de Libertadores: 25 de octubre de 2023–Blog Deportivo, programa completoTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕

Protestas en Bogotá hoy: nuevos bloqueos este tarde por cuenta del paro de taxistaTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕

Realizan trabajos en la muralla que protege el casco urbano de Puerto Wilches del río MagdalenaTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕

Bla Bla Blu, programa completo del 24 de octubre de 2023Twitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕

25 de octubre de 2023 – Voz Populi, programa completoTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕

Familia de Nany Mestre pide a gobiernos de Brasil y Colombia agilizar extradición de Jaime SaadeTwitter: bluradioco | Facebook: BluRadio | Instagram: BluRadio Leer más ⮕