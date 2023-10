Cerca de 39 millones de personas podrán votar este 29 de octubre, conozca los datos más relevantes de los comicios regionales

Este 29 de octubre cerca de 39 millones de colombianos estarán habilitados para ir a las urnas a votar para elegir alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles, quienes asumirán el primero de enero del 2024.

¿Se puede tomar fotos a los tarjetones en las elecciones de este domingo? Esta es la más reciente disposición del Gobierno Nacional La organización encargada de todo este proceso es la Registraduría Nacional, que orientará el proceso para escoger 32 gobernadores, 418 diputados de las asambleas departamentales, 1,102 alcaldes, 12,072 concejales y 6,513 ediles, de cerca de 130 mil aspirantes que se inscribieron.

A nivel local, comunas y corregimientos los ciudadanos votaran por los ediles, en las grandes ciudades y municipios los electos serán alcaldes y concejales; y a nivel departamental se elegirán gobernadores y diputados. headtopics.com

Por supuesto los ciudadanos colombianos son el principal actor dentro de este proceso, pero los extranjeros que cuenten con más de 5 años de residencia en el país y tengan su cédula de extranjería inscrita, también podrán participar del ejercicio democrático.

Los ciudadanos colombianos residentes fuera del país no podrán votar en esta ocasión, pues ellos no se ven afectados por las decisiones que se tomen localmente dentro de los territorios colombianos. Los miembros de la Fuerza Pública no pueden votar. Según la Constitución Política en el artículo 219 los miembros activos de la Fuerza Pública no pueden votar ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. headtopics.com

