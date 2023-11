Cementerios, a tono para conmemoración del Día de los Muertos

. Pocas personas se han acercado hasta estos lugares para adelantar las acostumbradas adecuaciones en la última morada de sus seres queridos. Todos los años, Ivis Caballero adelanta una jornada maratónica cuando se trata de cumplir con el deber moral de visitar a sus seres queridos que ya partieron, por eso divide los horarios entre el primero y 2 de noviembre para “no quedarles mal”.

"Mi madre me daba el seno aquí por eso me preocupa mucho que las ventas no se estén moviendo tanto durante estos días. Pero deseo que mucha gente venga a visitar a sus familiares y nos colabore con la

“Para nadie es un secreto que esas flores duran más y por eso las personas no ven la necesidad de comprarnos frecuentemente. Mi invitación es a que compren, frescas y lindas; aquí lo tenemos es variedad y de la mejor calidad porque nuestros difuntos se lo merecen”, concluyó. headtopics.com

