Carolina Soto ‘puso el grito en el cielo’ porque su cuerpo le mostró que está envejeciendo

se ha mantenido como una de las presentadoras más bellas y queridas de Colombia, sobre todo porque cuenta con un cuerpo tonificado que muchos admiran.

Lalinde le dice que no lo haga porque se multiplican, pero ella, con el fin de no tener ni una, sigue con su idea de arrancarla.A pesar de todo, no significa que sea algo malo, sino que, por el contrario, estaría entrando a una de las edades más bonitas de los humanos. Eso sí,

dejo claro que no quiere lucir un cabello blanco, por lo que se presume que llegaría a un momento en el que se seguirá tinturando el cabello. Alcaldía anunció cambios en la tarifa de TransMilenio y Sitp: estas personas podrían acceder a un descuento en Bogotá“Besito con lengua, 1500 pesos”: nuevo emprendimiento de joven en TransMilenio dejó con la boca abierta a más de uno headtopics.com

Juancho Rois, acordeonero de Diomedes Díaz fallecido, le habría dado el número ganador a su hijo en elecciones

En su momento más íntimo: Carolina Soto mostró su cita infaltable cada nocheLa presentadora colombiana compartió por medio de sus redes sociales la cita que no puede faltar a diario Leer más ⮕

Lo más sexy que verá hoy: Carolina Soto mostró su lado más salvaje en pleno HalloweenLa presentadora colombiana no dejó mucho a la imaginación en ‘Día a Día’ Leer más ⮕

Causó pánico: Ana Karina Soto no pasó desapercibida en HalloweenLa presentadora colombiana se robó más de una mirada y halago con su disfraz. Leer más ⮕

'Demasiado top': Ana Karina Soto dejó boquiabiertos a sus fanáticos con su disfraz de Halloween\'Espectacular\': Ana Karina Soto dejó a sus seguidores boquiabiertos con su increíble disfraz de Halloween en 'Buen Día Colombia'. Leer más ⮕

Contraloría puso la lupa en el caso Sanitas y Cruz Verde: anuncia investigaciónEl ente de control aseguró que este caso impacta a todo el país, por lo que requiere de toda la atención también de las demás entidades reguladoras. Leer más ⮕

Feid le puso picante a la presunta relación con Karol G: fuerte revelación sobre su intimidadEl antioqueño no se guardó nada y dejó polémica frase que revolucionó a las redes sociales. Ver más. Leer más ⮕