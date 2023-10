Carlos Fernando Galán: quién es el nuevo alcalde de Bogotá

Una semana antes del cierre de su campaña, al final del domingo por la tarde, de camino hacia su casa, Carlos Fernando Galán pausó su conversación con su hija Julieta, de 10 años. Ella lo miró a los ojos, se miró las manos y giró su cabeza hacia la calle. Le dijo de forma firme que algo le causaba impresión: “Hace un mes no todas las personas me recibían los volantes, ahora todos me lo reciben, quiere decir que vamos bien”.

Después, hizo una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia y realizó estudios de posgrado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia. También tiene una maestría en administración pública de la Universidad de Nueva York. El periodismo acaparó su primera gran parte de trayectoria profesional.

¿Quién es Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá?Carlos Fernando Galán lideró las votaciones con una abismal diferencia respecto a los demás contrincantes. Leer más ⮕

Carlos Fernando Galán: quién es el candidato que lidera las encuestas en BogotáPerfil del candidato del Nuevo Liberalismo que busca llegar a la Alcaldía. Leer más ⮕

Bogotá tiene nuevo alcalde: Carlos Fernando Galán ganó en primera vueltaDOLAR Leer más ⮕

Carlos Fernando Galán es el nuevo alcalde de BogotáEl candidato por el Nuevo Liberalismo resultó elegido como el mandatario de la capital con más del 64.34% de mesas informadas. Leer más ⮕

Carlos Fernando Galán ganó las elecciones y es el nuevo alcalde de BogotáEstos son los resultados con los que Carlos Fernando Galán logró quedarse en primera vuelta con la Alcaldía de Bogotá. Vea acá. Leer más ⮕

ATENCIÓN: Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de BogotáPeriodista digital. Leer más ⮕