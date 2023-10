Carlos Fernando Galán le pide a Claudia López que no participe en política: “No viole la ley”

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá, dijo que la mandataria capitalina, Claudia López, está participando en política, esto luego de que ella señalara a dos candidatos del Nuevo Liberalismo “de convencer a un juez de que no deje hacer transporte público sobre la séptima, de que no pueda haber buses eléctricos, de que no pueda haber carriles exclusivos”.

A consideración de Carlos Fernando Galán, “esa costumbre de a última hora, en los últimos días antes de finalizar el gobierno, firmar contratos a la carrera no es buena'. Y agregó: 'El juez falló en ese sentido o tomó esa decisión, básicamente porque la alcaldesa avaló en su plan de desarrollo un artículo que impide hacer el proyecto como está planteado”.

