Carlos Fernando Galán: la historia de amor y la familia del nuevo alcalde de Bogotá

“Yo salí de la entrevista y me gustó de una. Luego me enteré que al día siguiente de conocernos él le dijo a dos personas: ‘Yo me voy a casar con ella’ “. Así es como Carolina Deik recordó el momento en el que habló por primera vez con su esposo, Carlos Fernando Galán, quien es el nuevo alcalde de Bogotá.(Lea también: Carlos Fernando Galán: quién es el nuevo alcalde de Bogotá).

Solo fue hasta hace pocos años que se enteró, gracias a un amigo y a una prima de la familia Galán, que él desde el principio estaba seguro de que ella se convertiría en su esposa.La primera cita “formal” fue en un asado con los miembros de la campaña de Carlos Fernando para el Concejo de Bogotá. Días después, ella viajó a Barranquilla para estar con su familia unos meses, y su entonces novio la visitó un par de veces.

