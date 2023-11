Yoreli Rincón ha sido una de las jugadoras más importantes de la historia de la Selección Colombia Femenina. Sin embargo, desde 2018 no ha vuelto a estar bajo la camiseta tricolor luego del veto que ella junto con Isabella Echeverry y Natalia Gaitan, tuvieron con el entonces Director Técnico, Nelson Abadía.

Te puede interesar En este equipo le gustaría jugar a René Higuita si siguiera activo Te puede interesar Así se verá la fecha 20 de Liga II EN VIVO: partidos por TV e internet Te puede interesar Pereira tendrá una gran baja para la semifinal: ¿Quién se lesionó? Te puede interesar Nacional se ilusiona en Copa: buen balance de local contra Pereira La volante santandereana no ha jugado desde 2018, cuando participó por última vez en la Copa...

“Yo me propuse un año, de pronto emocionalmente 2 años. Si no se me vuelve a dar, salgo del país”, dijo Yoreli durante el programa radial del El Vbar. Ante esto, la volante santandereana quien hoy milita en Atlético Nacional guarda las esperanzas que el técnico Angelo Marsiglia lo llame de vuelta y haga sentir que nada de esto jamás ocurrió. Luego que Rincón se perdió torneos importantes como la Copa América de 2022 en Colombia, y el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. headtopics.com

Reciba noticias de FutbolRed desde Google News Síguenos en nuestras redes Comentar Guardar Ingrese o regístrese para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Artículo guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. Este artículo ya fue guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente Reportar un error

Carlos Antonio Vélez tiró dato: ¿Restó valor a goles de Falcao García?El doblete con Rayo Vallecano en Copa del Rey, fue analizado por el reconocido comentarista. Leer más ⮕

Carlos Antonio Vélez: Palabras Mayores del 1 de noviembre de 2023Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 1 de noviembre de 2023. Leer más ⮕

Carlos Antonio Vélez politizó el secuestro del padre de Luis DíazEl padre de 'Lucho' Díaz, Luis Manuel Díaz, completó más de dos días privado de la libertad. Leer más ⮕

Carlos Antonio Vélez: Palabras Mayores del 31 de octubre de 2023Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 31 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Carlos A. Vélez se enfureció tras el secuestro del papá de Luis DíazEl reconocido periodista no se quedó callado tras el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de Liverpool. Ver más. Leer más ⮕

Carlos Antonio Vélez no se ahorró ni una palabra ante el caso de Iván René Valenciano: “Con el fierro por delante”El crítico periodista de RCN no se guardó las palabras y fue contundente con Valenciano Leer más ⮕