Carlos Alcaraz no podrá ser el número 1 del mundo; eliminado en París

, el último del año, acostumbrado a perder estrellas en los confines de las largas y desgastantes temporadas. Fiel a esa tradición, el número dos del mundo, que persigue la séptima corona en las orillas del Sena que se le escapó el año pasado en la final contra el danés Holger Rune.

, un tenista modesto que vive un momento dulce, en cuatro meses ha encadenado los cuartos de Wimbledon y la final de Chengdu. Y ahora derrotar al número dos del mundo, 6-3 y 6-4.

"Mi tenis precisa de un nivel físico alto, pero de movilidad, de rapidez, me ha faltado mucho. Me he sentido lento"Palo en el US Open: Novak Djokovic ya tiene rival en la final; Alcaraz eliminado La final del US Open tendrá un sorpresivo finalista ante un Djokovic que busca su título 24 de gran slam.Alcaraz no sufrió en el US Open y batió una marca que no se superaba hace cuatro décadas headtopics.com

Carlos Alcaraz no tuvo problema para vencer en sets corridos al italiano Matteo Arnaldi en los octavos de final del US Open.Alcaraz necesitó de tres horas y 11 minutos para rendir al británico Daniel Evans (número 28 de la ATP) por 6-2, 6-3, 4-6 y 6-3.

Carlos Alcaraz quedó eliminado del Masters 1.000 de París en su primer partidoParís no le es propicio al español, octavos en 2021, cuartos en 2022 y ahora en su debut, el único que le ha sido adverso en toda la temporada. Leer más ⮕

Alcaraz cae en su primer asalto de París ante el ruso SafiullinEl tenista murciano no atraviesa por un buen momento en el tenis. Leer más ⮕

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá, visitó el patio taller del metro de la capitalNacido en Cali y egresado de la Universidad Santiago de Cali. Apasionado por las crónicas y amante de las historias protagonizadas por gente del común. Devoto del rock y el buen fútbol. En Instagram: Escozu Leer más ⮕

Inicia el empalme, Claudia López y Carlos Fernando Galán se reúnen en la Alcaldía de BogotáEl encuentro se llevará a cabo en la tarde de este lunes, en el Palacio Liévano. Esto dijo la mandataria. Leer más ⮕

Carlos Antonio Vélez presentó su libro ‘Palabras mayores’El reconocido y polémico periodista deportivo lanzó libro en el que narra las experiencias que ha vivido en el fútbol. Leer más ⮕

Carlos Galán y Claudia López ya se reunieron, ¿de qué hablaron?El próximo jueves 2 de noviembre será el proceso de empalme. Leer más ⮕