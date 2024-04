Capturan a ciudadano colomboaustraliano por explotación sexual de menor en Medellín

Otro caso de explotación sexual de menores de edad que vincula a ciudadanos extranjeros se dio a conocer en Medellín este martes 2 de abril. Esta vez, un ciudadano colomboaustraliano fue capturado en flagrancia en el exclusivo sector de El Poblado el estar con un adolescente de 12 años. De acuerdo con el alcalde del Distrito, Federico Gutiérrez, la oportuna denuncia ciudadana fue vital para dar con la captura del señalado explotador.

'Fue capturado otro depravado que fue sorprendido en un apartamento del Poblado con un niño. Tras la llamada del vigilante la Policía atiende el llamado y actúa de inmediato. Quiso hacer pasar al menor como un familiar. Lo contactó por Facebook y logró que llegara hasta su apartamento', dijo el alcalde. El alcalde reiteró que desde la ciudad están dando la guerra en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, un fenómeno que no es nuevo y que no solo ocurre en Medellín. 'Como lo he venido diciendo, esto apenas es la punta del iceber

