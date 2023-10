Candidato al concejo de Chía se fue a ‘los traques’ con conductor de bus intermunicipal

El país vive la recta final de la contienda electoral para renovar a alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y diputados. Durante las últimas horas, las denuncias han incrementado y se han conocido varios casos que dejan sin palabras a los electores.

El más reciente escándalo implica al aspirante al concejo de Chía Yeison Galeano quien se lanzó por el partido Fuerza de la Paz.ve cómo el candidato político hace parte de una pelea con cuchillo en el municipio de la sabana.

Según la denuncia, el sujeto se enfrentó a un conductor de un bus intermunicipal dentro de la terminal de transporte del municipio el pasado 22 de octubre. Según manifestó a El Tiempo la esposa del candidato, el hecho se dio porque uno de los conductores del terminal había acosado a una de las trabajadoras del lugar, por lo que ella había hecho el respectivo reclamo y acto seguido el problema se habría incrementado. headtopics.com

“Yo días después lo que hice fue decirle al señor que teníamos que hablar porque no me pareció bien que hiciera eso, a lo que el conductor reaccionó amenazándome con el cuchillo y mi esposo me defendió| Este es el video en el que Yeison Galeano, candidato al Concejo de Chía, amenaza con un cuchillo y pelea con conductores de buses del municipio. El candidato argumenta que ellos irrespetaron a su esposa.

