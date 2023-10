Canacol asegura que cancelación de contrato con EPM no le perjudica

Canacol Energy negó que la cancelación del contrato de suministro de gas que había firmado con EPM vaya a causar cualquier perjuicio en el futuro desarrollo de sus actividadesen el que le solicitó relacionar los riesgos identificados para el desarrollo del objeto social derivados de la cancelación del contrato con Empresas Públicas de Medellín, para el suministro de gas a partir de noviembre de 2024.

“La decisión de dar por terminado el proyecto de construcción del gasoducto desde Jobo hasta Medellín, así como el contrato de venta de gas a largo plazo suscrito con Empresas Públicas de Medellín,”, se lee en la respuesta de Canacol a la superintendencia.el proyecto se encontraba aún en el proceso de obtención de la licencia ambiental

requerida para la construcción del gasoducto, es decir, “el mismo se trataba de un proyecto a futuro, el cual a la fecha de su cancelación no estaba siquiera en construcción, y, por ende, el mismo no afecta o pone en riesgo el desarrollo de su objeto social y por ende no le genera ningún tipo de afectación a los resultados operacionales presentes de la empresaCanacol agregó que seguirá desarrollando normalmente sus actividades como lo ha hecho hasta la fecha, atendiendo los diferentes contratos actualmente vigentes y en ejecución.Fitch Ratings rebajó las calificaciones de Canacol (de BB a -BB) y asignó una perspectiva de calificación negativa. headtopics.com

“La rebaja refleja el cambio material en el perfil comercial de la compañía como resultado de la eventual reducción en sus ventas de gas contratadas, que disminuyeron del 99% (de la producción de gas) en 2023 al 50% en 2026. Esto fue como resultado de la cancelación de la construcción del gasoducto Jobo-Medellín y el contrato asociado con EPM”.

Leer más:

elcolombiano »

Hidroituango está lista para generar 1.200 MV de energía: unidad 4 fue sincronizadaEPM cumplió con el compromiso de la Creg de iniciar operaciones antes del 30 de noviembre. Leer más ⮕

Hitos tecnológicos de EPM en HidroituangoEsta central de energía hidroeléctrica tendrá capacidad total de generar 2.400 megavatios. Leer más ⮕

EPM sincronizó turbina 4 de Hidroituango con el Sistema Interconectado NacionalAsí, Hidroituango tiene una capacidad de generación de 1.200 megavatios de energía por hora, 300 por cada una de sus unidades generadoras. Leer más ⮕

VIDEO: Fico Gutiérrez habló sobre sabotaje a su rueda de prensa frente a EPMCuando el candidato Fico Gutiérrez se disponía a dar declaraciones a medios, llegó un grupo de personas con carteleras en su contra. Leer más ⮕

Tercera turbina de Hidroituango está lista para entrar en operación comercial, según EPMInfórmese aquí sobre las noticias de hoy en Colombia y el mundo Leer más ⮕

Måneskin enloqueció a los fanáticos en Bogotá homenajeando a JuanesDOLAR Leer más ⮕