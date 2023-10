¡Campeona! Martha Bayona dejó, una vez más, la bandera colombiana en lo más alto

Dedicación, sacrificio y pasión, son tal vez, algunas de las palabras que pueden representar lo que es la ciclista de pista santandereana Martha Bayona, quien gracias a su arduo trabajo y espíritu competitivo continúa inspirando a los fanáticos del deporte de las bielas y los pedales.

Hace unos días, la bumanguesa celebró su primer oro en los Juegos Panamericanos de Chile, tras cruzar de primera la meta del Velódromo de Peñalolén en la modalidad del keirin. “Muy contenta, venimos muy bien y espero mañana hacer una buena prueba de velocidad. Todo lo que pasó en la pista fue por instrucciones de mi entrenador y este triunfo se lo dedico a quienes que nos apoyan”, señaló en esa oportunidad Bayona.Ahora, la deportista celebra una nueva presea dorada, pues logró consagrarse en la prueba de velocidad, en la que superó a la mexicana Yuli Paola Verdugo Osuna.

"Es un orgullo poder dejar a mi país en lo más alto, estoy agradecida con mi entrenador que me dio las indicaciones y bueno, estamos otra vez en el podio", apuntó la corredora tras su nueva victoria."No sabía que me habían dado el primer heat, mi entrenador fue el que me dijo que gané la carrera, esto es un proceso y se ve reflejado en cada carrera", concluyó Bayona. headtopics.com

Además, en Lima 2019 también ganó tres medallas: oro en keirin, plata en velocidad y bronce en velocidad equipos. Comunicadora Social y Periodista, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga.

Además, en Lima 2019 también ganó tres medallas: oro en keirin, plata en velocidad y bronce en velocidad equipos.

