Brasil vence a Colombia en el Metropolitano

Brasil llegó por primera vez en este segundo tiempo. Bruno Guimaraes apareció solo por la mitad para rematar al palo izquierdo de Camilo Vargas. El remate se fue desviado.Colombia salió con la misma cara que terminó la primera. Tiene la pelota, encuentra espacios y tiene paciencia a la hora de atacar. Le falta el último pase para lograr ponerse de cara a la portería de Alisson.Salen Mateus Uribe y Deiver Machado, ingresan Luis Sinisterra y Cristian Borja.

¡Final del primer tiempo! Termina la primera parte del partido. Brasil, con el gol tempranero de Martinelli, vence a Colombia en el Metropolitano.Minuto final del primer tiempo. Brasil da la sensación que cuando aprieta el acelerador, llega al arco de Camilo Vargas con facilidad. Colombia deberá ajustar las marcas en el segundo tiempo.Otra vez, con tiempo y espacio, llegó Colombia. Kevin Castaño condujo y remató de media distancia. El tiro le salió muy al medio y fue sencilla para Alisson.Otra vez volvió a llegar Colombia. James recibió con tiempo y espacio en la mitad de la cancha. Remató desde fuera del área con su pierna derech

