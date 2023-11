Bolivia se enfrenta a Perú por la quinta fecha de la competición. La Verde tendrá el objetivo de sumar en su casa y hacerla respetar, mientras que los dirigidos por Juan Reynoso buscarán no irse en blanco. Reunión entre Petro y oposición para discutir reforma a la salud ya tiene fecha: ¿para cuándo quedó? Tras un cruce de trinos entre el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, el líder del Centro Democrático confirmó en un video la fecha de la reunión para debatir la reforma a la salud.

"Le expresaremos nuestras razones de oposición", indicó. Debido a los disturbios en inmediaciones a la Universidad Pedagógica, Transmilenio tuvo que cambiar su operación y realizar desvíos operacionales para los servicios duales. Agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) llegaron a la zona para controlar la situació

NOTİCİASCARACOL: BOLIVIA VS PERÚ: Vea aquí la transmisión del partidoLOÚLTIMO | Expresidente Álvaro Uribe confirma que se reunirá con el presidente Gustavo Petro en la mañana del próximo miércoles, 22 de noviembre, para hablar sobre la reforma a la salud Más en

ELTIEMPO: Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

VANGUARDİACOM: Juanes anuncia su gira 'Juan Es Colombia Tour' en BucaramangaEl reconocido artista colombiano Juanes se embarcará en una gira nacional por su país después de un año excepcional en su carrera. La gira 'Juan Es Colombia Tour' abarcará cinco ciudades colombianas, incluyendo Bucaramanga el 25 de mayo de 2024.

ELTIEMPO: Diferentes sectores políticos rechazan intimidaciones contra Humberto de la CalleDiferentes sectores políticos se pronunciaron en rechazo a las intimidaciones que el Estado Mayor Central (Emc) profirió contra Humberto de la Calle a través de una carta, luego de unas declaraciones del senador en EL TIEMPO.

ELESPECTADOR: El reencuentro de Lionel Messi y Luis Suárez en el Clásico del Río de la PlataEl reencuentro de Lionel Messi y Luis Suárez en el centenario Clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay imprimirá este jueves una nueva dimensión al premundial sudamericano, en una quinta fecha que tendrá la visita de Brasil a una Colombia aún estremecida por el secuestro, con final feliz, de los padres de Luis Díaz.

ELCOLOMBİANO: Brasil y Colombia se enfrentan en la EliminatoriaAmbos equipos tendrán bajas en este encuentro por fecha 5 de Eliminatoria. Brasil sin Neymar como principal ausencia y Colombia que busca suplir la ausencia de Jhon Arias por lesión. Colombia ha enfrentado 14 veces en Eliminatorias, no ha ganado en ninguna ocasión: 7 victorias y 7 derrotas.

