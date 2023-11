s importante aclarar a los dueños de inmuebles en propiedad horizontal que tienen adjudicado un bien común de uso exclusivo, que no son propietarios del bien común y que su disfrute tiene unas reglas que se deben tener en cuenta. Analicemos qué no debemos hacer en estos casos: 1. El propietario inicial o cualquier propietario no podrá vender el derecho de tener el uso exclusivo. 2.

Es necesario entender que los bienes comunes de uso exclusivo son de la copropiedad y que el único derecho que le otorga la norma es a su uso y goce acorde a su destinación. Por esto, no tiene la libre disposición para enajenar, cambiar su destinación o poder usufructuarlos como ocurre de forma equivocada especialmente con los parqueaderos.

