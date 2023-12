Aumentan las muertes de turistas extranjeros en Medellín

Así como Medellín se convirtió en apetecido destino para miles de turistas extranjeros, también se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso para los viajeros foráneos. Con la muerte de un hombre en un hotel del Parque Lleras, tras un aparente caso de sobredosis, la ciudad completó 30 muertes de turistas extranjeros este año, sumando casos de homicidio, suicidios y posibles sobredosis por consumo de drogas.

Dentro del conteo estadístico que realiza el Ministerio Público se contabilizan homicidios, muertes por sobredosis de drogas y escopolamina, suicidios y muertes accidentales, bien sea de tránsito o en otras circunstancias, de personas que llevan menos de 90 días en la ciudad





Aumentan las capturas de extorsionistas en ColombiaDesde el 1.° de enero a la fecha han sido capturados 2.507 extorsionistas en el país, en tanto los jueces de la República enviaron a la cárcel a 2.045 de ellos.

Aumento en los costos de matrícula en colegios privados de MedellínSi usted es padre o madre de familia y su hijo o hija estudia en un colegio privado de Medellín, probablemente en los últimos días recibió un correo o una circular con los costos de la matrícula para el próximo año; si todavía no la ha recibido, prepárese, porque el aumento, comparado con el del año anterior,A comienzos de este año, en Medellín empezaron a estudiar entre los grados primero y once, 383.950 alumnos. De esos, 78.677, uno de cada cinco, lo hicieron en instituciones privadas. Antes de iniciar el año escolar, los padres o acudientes de estos casi 80.000 niños y jóvenes deben pagar el valor de la matrícula, que espara que el estudiante asegure su cupo en el colegio por los siguientes doce meses.dependiendo de la calidad educativa, de la infraestructura y de la buena o mala fama del colegio. Sin embargo, los colegios privados no pueden aumentar los precios de forma indiscriminada, sino con base en unos parámetros establecidos por el Ministerio de Educación

