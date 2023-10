¡Atento! Estos son los días cívicos por independencia de Cartagena

El presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación, la cual se llevará a cabo en la página web del Distrito de Cartagena de Indias.La Alcaldía Distrital de Cartagena ha emitido el Decreto 1398, datado el 26 de octubre de 2023, mediante el cual se declara como días cívicos el mediodía del jueves 9 de noviembre y el día viernes 10 de noviembre de 2023 para celebrar el 212 aniversario de las Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre.

La Alcaldía invita a la ciudadanía, así como a las entidades de los ámbitos distrital, departamental, nacional y privado, a unirse y disfrutar con responsabilidad de los eventos conmemorativos y festivos que celebran los 212 años de la Independencia de Cartagena.

Estos eventos forman parte de la agenda festiva dirigida por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) y destacan la historia de la ciudad y sus tradiciones.

Así, los días viernes 27 de octubre y 3 de noviembre de 2023 se compensarán dos horas en cada jornada laboral, con un horario de trabajo desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. En los días 30, 31 de octubre, 1, 2, 7 y 8 de noviembre, la jornada laboral se extenderá de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. El jueves 9 de noviembre de 2023, la jornada laboral iniciará a las 7:00 a.m. y finalizará a las 2:00 p.m.

El presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación, la cual se llevará a cabo en la página web del Distrito de Cartagena de Indias, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.

