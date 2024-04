Asociación Colombiana de Sociedades Científicas solicita revocar la Resolución 2275 relacionada con el Mecanismo Único de Validación

En medio de las tensiones que se viven actualmente en el sistema de salud colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), gremio que agrupa a 69 especialidades médicas del país, solicitó al Ministerio de Salud revocar la Resolución 2275 y cualquier otro acto administrativo posterior, relacionado con la implementación del Mecanismo Único de Validación (MUV).

(Vea: 'Intervenciones a EPS no son expropiación o transferencia al Estado': Andi) Esto se hace con el fin de evitar posibles afectaciones a los derechos y garantías de los ciudadanos, así como para asegurar el cumplimiento adecuado de las disposiciones legales en materia de salud y trámites administrativo

