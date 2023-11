Así van las Eliminatorias Sudamericanas luego de seis jornadas "Decime qué se siente": Argentina consolida su dominio en las Eliminatorias y deja en crisis a Brasil. Uruguay no afloja y prolonga su buen momento con categórica goleada sobre Bolivia. Video | ¿Se volvió costumbre? Hinchas colombianos gritaron "fuera Petro" en el partido de la 'Tricolor' ante Paraguay. Indignante: Adulta mayor enferma fue sacada de una finca en carretilla para recibir atención en Piedecuesta.

Lionel Messi, en el centro del huracán por decisión que tomó Conmebol sobre la sede de la final de la Copa América 2024. Lionel Messi consiguió el título de la Copa América en 2021 y en 2022 alcanzó el título del Mundial de Catar





Definido el estadio en donde jugarán Argentina y Uruguay, en las Eliminatorias SudamericanasEl juego será el próximo 16 de noviembre, por la quinta fecha.

Eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026: Colombia vs. Brasil y Argentina vs. UruguayFaltan pocas horas para que se juegue la quinta de 18 jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, con partidos atractivos como el Colombia vs. Brasil y el Argentina vs. Uruguay. Además, hay selecciones como Perú y Bolivia que buscan su primer triunfo.

Argentina vence a Brasil en el clásico y se consolida como líder de las eliminatorias sudamericanasArgentina se impuso por 1-0 a Brasil en el clásico disputado en el Maracaná y se confirma como líder de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026. La derrota hunde a Brasil en una crisis y deja en la cuerda floja al seleccionador interino.

Dudas sobre la participación de Miguel Almirón en las Eliminatorias SudamericanasEl jugador ghanés Raphael Dwamena tenía antecedentes cardiacos y decisión le cobró la vida.

Gustavo Costas se despide de la selección de Bolivia: la deja última en eliminatorias sudamericanasEl extécnico argentino y campeón con Independiente Santa Fe Gustavo Costas estuvo a cargo de la selección boliviana desde 2022 y los cuatro partidos dirigidos en las eliminatorias suramericanas terminaron con sendas derrotas.

Las dos selecciones sudamericanas que no disputan las Eliminatorias, esta es la razónUn total de 10 países asociados a la Conmebol disputan las Clasificatorias mundialistas.

