Así es la canción de Eduardo Luis para Millonarios: video y letra

El Director Técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ya está planificando los encuentros de la próxima doble fecha FIFA, que incluirá partidos contra Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y Paraguay en la ciudad de Asunción. El estratega argentino también está considerando a varios jugadores de la Liga Betplay para su convocatoria, la cual será anunciada en las próximas semanas.

Por el momento, Lorenzo tiene la intención de tomar decisiones de manera ágil pero también segura. Esto se debe a que es probable que no cuente con jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quienes se encuentran en proceso de recuperación de lesiones. Además, existe la posibilidad de que Luis Díaz no esté disponible, ya que ha confirmado que no jugará hasta que su padre sea liberado sin ningún problema. headtopics.com

Sin más preámbulo, esta es la lista de los 18 jugadores de la Liga Betplay Dimayor que fueron bloqueados por parte de Néstor Lorenzo.5. Homer Martínez11. John Fredy Salazar17. José Luis Chunga⚽️ Estos son los 18 jugadores de la liga colombiana que fueron bloqueados para la doble fecha de eliminatoria.

