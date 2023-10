Arquero del Cali reveló el amor que siente Rafael Santos Borré por el equipo

Alejandro Rodríguez, portero del Deportivo Cali, estuvo en los micrófonos de El Alargue, en Caracol Radio, haciendo un balance de su carrera deportiva, cómo es la competencia con Johan Wallens y cómo fue su paso por las divisiones inferiores de River Plate.

¿Cómo llega al Deportivo Cali?: “Me ven en Liga Élite. Yo jugaba en un club que se llama Morumbí. Ellos me ven en esos partidos porque nos enfrentamos contra la cantera y bueno, me dicen que ya me venían haciendo seguimiento y me ofrecen ir a probar. Desde ahí comenzó el vínculo con el Cali, entré a los 15 años, en el 2015″.¿Cuál es tu fuerte como portero?: “Soy muy inteligente, que interpreta muy bien las situaciones del juego.

