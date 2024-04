Argos y su inflexibilidad en el debate sobre intervenciones urbanísticas

Argos no se ha movido un milímetro de su inflexibilidad. Por eso es importante que más voceros institucionales anuncien su disposición de revisar las normas que le han favorecido. De la CRA se esperaría una intención explícita de ajuste del Pomca Mallorquín 2017. De la alcaldía de Puerto Colombia es deseable un compromiso de revisión del PBOT.

El miércoles pasado, el colega Jorge Cura, en una entrevista, me preguntó en qué momento estábamos en el debate con Argos y si veía posibilidades de que este grupo cediera a la presión por sus intervenciones urbanísticas en Puerto Colombia y Barranquilla. Ante todo, debo decir que este debate, fundamentalísimo por sus implicaciones ambientales y urbanas, tiene como contraparte a uno de los conglomerados empresariales más poderosos del país. De modo que retar a este gigante económico no es un divertimento escolar. No basta la honda de David para contener a este Goliat del capitalismo colombian

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



elheraldoco / 🏆 19. in CO

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

CRA revisará el POMCA Mallorquín por desarrollo de proyectos urbanísticosLa autoridad ambiental del departamento adelantó una mesa de trabajo con representantes de la sociedad civil para resolver inquietudes por el proceso de desarrollo urbanístico.

Fuente: elheraldoco - 🏆 19. / 52 Leer más »

CRA revisará el POMCA Mallorquín por desarrollo de proyectos urbanísticosCRA revisará el POMCA Mallorquín por desarrollo de proyectos urbanísticos que se adjudicó en octubre de 2021, hoy –luego de más de dos años– se encuentra inconclusa y cayendo a pedazos por los fuertes vientos que se registran en esta zona del departamento.

Fuente: elheraldoco - 🏆 19. / 52 Leer más »

CRA revisará POT de Barranquilla y Puerto por desarrollos urbanísticosEl director de la autoridad ambiental aseguró que se adelantará una mesa de trabajo para definir un plan de acción detallado y evitar afectaciones al medio ambiente.

Fuente: elheraldoco - 🏆 19. / 52 Leer más »

Argos se pronuncia sobre polémica por desarrollo urbano en zona industrial de BarranquillaLa empresa manifestó “tener voluntad de encontrar una coexistencia armoniosa entre las industrias y la vivienda digna”

Fuente: CaracolRadio - 🏆 20. / 52 Leer más »

Cuestionamientos por cambios del uso de suelos en predios que Argos vendió a TecnoglassA través de un vídeo, se advirtió que la permanencia de Tecnoglass en el Atlántico “está en veremos”.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »

Autoridad ambiental hará seguimiento al pleito entre Argos y Tecnoglass por prediosLa situación se presenta por cambios en el uso de suelo de terrenos que Argos vendió a Tecnoglass.

Fuente: WRadioColombia - 🏆 26. / 50 Leer más »