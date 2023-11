Argentina vence a Brasil en el clásico y se consolida como líder de las eliminatorias sudamericanas

Por la mínima diferencia. Argentina se impuso este martes por 1-0 a Brasil en el clásico disputado en el Maracaná; se confirmó como líder de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 con 15 puntos y hundió en una crisis a la Canarinha, que nunca antes había perdido tres partidos seguidos en eliminatorias.

La victoria con un gol de Otamendi en el segundo tiempo en un clásico empañado por un incidente violento en las tribunas le permitió a Argentina terminar el año como líder de las eliminatorias con 15 puntos, dos más que Uruguay, su inmediato escolta. La humillante derrota en el mítico estadio carioca, en cambio, hundió a Brasil al sexto lugar en la clasificación, el último de los que garantizan cupo para el Mundial, y dejó en la cuerda floja al seleccionador interino,La estrategia de Diniz de volver a alinear a Brasil con cuatro atacantes dejó nuevamente la defensa vulnerable y le costó caro al Scratc





