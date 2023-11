Aprovechamiento sostenible de madera, aliado para combatir la deforestación

FEDEMADERAS hizo una serie de recomendaciones a cerca del proyecto “Ley General de bosques nativos, plantaciones forestales y agroforestales”.

La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) anunció que participará activamente en su estudio, análisis y discusión para formular aspectos de mejora a los textos.

Contrario a lo que se solía pensar, la deforestación no es producto del aprovechamiento maderero. “Después de dos décadas y media nos dimos cuenta de que a pesar de que no sale madera de las selvas colombianas el fenómeno de la deforestación se agranda. Aun así, hay un acoso social permanente frente a la intervención de los recursos forestales nacionales a pesar del amparo legal. headtopics.com

A pesar del potencial de la red del recurso forestal, sistemas agroforestales y silvopastoriles, aprovechamiento sostenible del bosque natural y plantaciones forestales comerciales, el país ha venido progresivamente dependiendo de materias primas externas. Para 2022, Colombia importó casi US$380 millones que equivalen a entre 600.

El país no aprovecha eficientemente sus recursos madereros desde el bosque natural, no tenemos productos propios rentables, así que algo no encaja en el modelo de Colombia”, cuestionó César Polanco, quien también advirtió que la sociedad en general no ha dimensionado el potencial que tiene en el sector forestal: “una hectárea puede albergar 100 metros cúbicos y cada uno tiene el potencial de movilizar en la economía entre $1 y $2 millones en los... headtopics.com

