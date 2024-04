Anunciadas las fechas del tercer ciclo de pagos de Colombia Mayor

Colombia Mayor, el programa de subsidios para los adultos mayores, anunció las fechas del tercer ciclo de pagos de este 2024. El giro, enfocado para apoyar el sustento de los beneficiarios durante la vejez, se podrá cobrar durante 16 días. El tercer pago cobijará a 1'633.264 personas, quienes han cumplido con los criterios para permanecer en el programa. Entre ellos, se repartirán 140.905 millones de pesos que ha destinado el Gobierno Nacional, según informó el Departamento de Prosperidad Social (DPS). (Más: Beneficiario de Colombia Mayor, este es el otro método para cobrar el giro de $ 80 mil). El tercer ciclo de Colombia Mayor se paga entre el 4 y 20 de abril. Si el beneficiario no retira el dinero, se acumulará para el siguiente. No obstante, no cobrar cuatro pagos consecutivos es causal de ser expulsado del programa. 'Recibirán 80.000 pesos. En el caso de Bogotá, recibirán 130.000 pesos, ya que tenemos una cofinanciación de 50

