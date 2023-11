Anthony Zambrano fue descalificado de los Panamericanos y se quedaría sin París 2024

El atleta guajiro no pudo defender la medalla de oro en los 400 metros planos en los Juegos Panamericanos.Anthony Zambrano

, subcampeón mundial y olímpico, fue otra vez descalificado este miércoles en la final de los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago, en los que se impuso el brasileño Lucas Conceiçao. Zambrano, que defendía el oro logrado en la pasada cita de Lima-2019, concluyó la carrera en el tercer lugar con un tiempo de 46.37, por detrás de Conceiçao (45.77) y del mexicano Luis Avilés (45.97), que fue plata, en una carrera disputada bajo la lluvia.Partiendo desde la octava calle, el colombiano llegó a liderar la carrera en el estadio Nacional hasta la última vuelta, donde fue adelantado por los atletas brasileño y mexicano.

Por la invasión de la calle vecina Zambrano ya fue descalificado en agosto en el Mundial de Budapest celebrado en agosto de este año. La medalla de bronce de Santiago recayó finalmente en el chileno Martín Kouyoumdjian. headtopics.com

Este resultado es una nueva decepción en la carrera de Zambrano, que no ha logrado recuperar el nivel con el que fue subcampeón del Mundial de Doha-2019 y de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020. Desde entonces la trayectoria del atleta guajiro ha sufrido importantes reveses como su ausencia por lesión del Mundial de Eugene-2022 y su descalificación en Budapest.

"La verdad es que mi regreso al atletismo me ha costado. Han sido dolores y sacrificios pero aquí seguimos luchando porque veníamos a hacer una prueba, no dos, y lastimosamente me tocó hacer dos pruebas a la vez", dijo a la AFP Zambrano, que también compitió en el relevo 4x400 mixtos.Anthony Zambrano se quedaría sin París 2024 headtopics.com

