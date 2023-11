Anthony Zambrano, descalificado en los 400 metros de Juegos Panamericanos

Master Pádel Open 2023, el nuevo torneo que se tomará BarranquillaZambrano, campeón de los 400 metros en Lima 2019 y subcampeón olímpico en Tokio 2020, fue descalificado porCabe recordar que el colombiano también fue descalificado en la prueba de los 400 metros en el pasado Mundial de Budapest, por la misma causa, y sigue sin obtener su cupo para loslas lesiones han mermado su rendimiento.

"No tuve tiempo de recuperarme y dar el resultado esperado. Llevo años con la misma lesión. No he parado, seguimos entrenando y con más competencias. A Chile vine a hacer una competencia y me tocó hacer dos. Esa segunda prueba no me dejó recuperarme y por eso no pude dar lo mejor hoy en esta final”.

Sobre su cupo a los Juegos Olímpicos, justas para las cuales todavía no ha conseguido la marca mínima que es de 45 segundos, Zambrano afirmó:"No tengo afán ni prisa. Ya llegará mi momento de clasificar. Los últimos seremos los primeros. Lo importante es que estoy presente representando a mi país. No es el resultado que quería, pero lo importante es recuperarme". headtopics.com

Habrá finales también en los 1.500 m masculino, 5.000 m femenino, salto con pértiga femenino, impulsión de bala femenino y salto triple femenino.

