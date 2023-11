Anthony Zambrano, descalificado en la final de los 400 metros de los Juegos Panamericanos

Anthony Zambrano no pudo defender su medalla de oro en la final de los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El guajiro había alcanzado el bronce en la competencia; no obstante, terminó siendo descalificado.

“La verdad es que vengo con varias lesiones, llevó varios años con la misma lesión, porque no hemos parado, siempre seguimos el entreno y muchas cosas. Han venido competencias, me han lastimado y bueno, yo vine a hacer una sola competencia, me tocó hacer dos y lastimosamente la segunda competencia no me dejó recuperarme para la final”, declaró el medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

