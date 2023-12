Análisis de los logros y perspectivas políticas en Colombia

Se acerca el cierre del año y desde distintas orillas se analizan los logros del 2023 y las perspectivas para el 2024. La gobernabilidad y la política en el país no son asuntos excluidos. Además de asuntos como una variación anual del IPC hasta noviembre del 10,15% y una tasa de desocupación nacional del 9,2%, según cifras del DANE, el panorama político también es objeto de análisis.

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia, comentó en 6AM Hoy por Hoy cuáles son los asuntos en los que al Gobierno Nacional no le ha ido también. “A la fecha, la única cosa que han logrado poner en marcha es el Ministerio de la Igualdad, un muy ineficiente y costoso ministerio”, aseveró Vargas Lleras. Desde su postura, las dificultades para tramitar en el legislativo los distintos proyectos del Gobierno han sido una “salvación”, para la estabilidad del país. El también exministro fue tajante en su análisis de los proyectos de reformas sociales del presidente Gustavo Petro, destacando que no haberlas alcanzado hasta el momento es, para él, motivo de tranquilidad personal





