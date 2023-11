Alza de peajes: este sería el proceso para subir el precio hasta enero

Tras varios meses de rumores, finalmente el Gobierno Nacional anunció, mediante proyecto de decreto, que los peajes subirían de manera paulatina hasta el primero de enero de 2024, normalizando el precio que debió aumentar este año. Vale aclarar que en enero subiría nuevamente, como todos los años atado al IPC.

El proyecto señala que realizará, mediante las resoluciones correspondientes, el incremento gradual de las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de acuerdo con el plan que se establezca.

Así mismo, hay un artículo en el que se determina que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda podrá aprobar, por una única vez y por cada contrato, los planes de aportes parciales que le presente la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que incluyan únicamente las posibles obligaciones contingentes que se deriven del no incremento de tarifas peaje en las estaciones a cargo de la ANI. headtopics.com

“Nuestra percepción es que el decreto no aporta para la solución del problema creado con la emisión del Decreto 050. No cambia la situación y específicamente no hace mención a la problemática generada para las IP’s (iniciativas privadas)” , dice uno de ellos.

Según conoció Portafolio, la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, envió un documento técnico al Ministerio de Transporte en el cual recogió los ajustes que consideran pertinentes los concesionarios para este decreto, pues hay ‘dudas’ sobre su implementación. Sin embargo, Portafolio consultó a la CCI sobre el documento y solicitó comentarios sobre el proyecto de decreto y al cierre de esta edición no se había pronunciado. headtopics.com

