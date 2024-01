Alimentos recomendados para combatir la gripa y aliviar los síntomas

Estos son los alimentos recomendados para combatir la gripa y evitar los fuertes síntomas Durante los días de mayor intensidad del resfriado, es común perder el apetito. Por tal motivo, es recomendable seguir una dieta para combatir la gripa.En medio de la temporada de resfriados y gripas, resulta fundamental contar con una buena alimentación que fortalezca nuestro sistema inmunitario y ayude a aliviar los síntomas de estas enfermedades.

Si bien no existen alimentos preventivos, sí existen nutrientes presentes en ciertos alimentos que pueden ser de gran ayuda en el proceso de recuperación. Además, surgen mitos y creencias sobre la alimentación durante el resfriado que es importante desentrañar.Uno de los mitos más comunes es el que rodea la vitamina C. Si bien este nutriente no cura la gripa, sí puede aliviar los síntomas y fortalecer el buen funcionamiento de nuestras células defensivas. Los cítricos, como el limón, el pomelo, la naranja y las mandarinas, son una excelente fuente de vitamina C y se utilizan en formatos farmacéuticos como aliados en los medicamentos antigripale





NoticiasRCN » / 🏆 11. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Estos son los alimentos que debe comer después de hacer deporteConocer nuestra salud y cuidar nuestra alimentación son los primeros pasos para afrontar el deporte de manera segura.

Fuente: NoticiasRCN - 🏆 11. / 67 Leer más »

Miedo por el regreso de paramilitares al municipio de la masacre por el Bloque CalimaSegún alertas de la Defensoría, hace cuatro años la comunidad denunció presencia de 'Gaitanistas'.

Fuente: ELTIEMPO - 🏆 2. / 98 Leer más »

Alerta: Duda sobre potabilidad del agua en San Gil, hallan bacterias de heces fecalesEl número de pacientes atendidos por un cuadro agudo de gastroenteritis aumentó durante las últimas horas en San Gil. El Acueducto de San Gil, Acuasan, entregó su versión de lo sucedido. La Secretaria de Salud de Santander aseguró que se encontraron bacterias de heces fecales en unas muestras al agua.Tras varias pruebas, la Secretaría de Salud de Santander encontró pruebas de que el agua de San Gil no sería potable. Acuasan, por su parte, defiende el proceso que realiza con ella. La emergencia por un brote de gastroenteritis en San Gil no cesa. Hasta este viernes hay reporte de 1.343 personas atendidas por síntomas como diarrea, vómito y dolor de cabeza en San Gil. Agua contaminada sería la causa de crisis por gastroenteritis en San Gil: Colapsó de hospitales por más de mil afectadosinformó que habitantes de Pinchote, Aratoca, Curití, Valle de San José y Barichara, que laboran en San Gil, también se vieron afectados con esta enfermedad

Fuente: vanguardiacom - 🏆 4. / 87 Leer más »

Cambios en los horarios de atención de los bancos durante la temporada de fin de añoLa llegada de la temporada de fin de año no solo trae consigo el ambiente que caracteriza a las festividades decembrinas, sino que también viene con cambios en los horarios de atención de las entidades financieras.

Fuente: Portafolioco - 🏆 3. / 91 Leer más »

La importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable durante la temporada navideñaEn esta temporada, donde la alegría y la comida abunda, es esencial recordar la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable, seguir una rutina de ejercicios y buenos hábitos alimentarios durante la temporada navideña y las vacaciones es fundamental para mantener la salud física y mental.

Fuente: lafm - 🏆 7. / 68 Leer más »

Muere el actor surcoreano Lee Sun-kyun, conocido por su papel en 'Parásitos'El actor surcoreano Lee Sun-kyun, famoso por su papel en la película 'Parásitos', fue encontrado muerto en Seúl. Aumentan las críticas a la policía y los medios de comunicación por su conducta durante la investigación por presunto uso de drogas.

Fuente: NoticiasCaracol - 🏆 10. / 68 Leer más »