Alimentos que aceleran el metabolismo y ayudan a bajar de peso

Conservar un peso saludable no solo beneficia la salud física, sino que también puede mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida, además de contribuir a una vida más larga, ya que el exceso de peso aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes, la presión arterial alta y conlleva a problemas respiratorios y en las articulaciones. Para mantener un peso saludable, es importante acelerar el metabolismo, que es un proceso por el cual el cuerpo convierte los alimentos en energía.

Aunque dicho proceso varía de persona a persona y está influenciado por factores genéticos, de la edad, composición corporal y nivel de actividad física. No obstante, hay alimentos que ayudan a que este proceso se realice de manera correcta. Sarah Mirkin, autora de ‘Fill Your Plate, Lose The Weight’ –un libro que plantea un plan de pérdida de peso de 21 días para mujeres mayores de 40 años, cuenta a ‘Prevention’ algunos de los alimentos más recomendables para acelerar el metabolismo y bajar de peso

:

