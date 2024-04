Alianza FC encuentra a su nuevo técnico

A falta de confirmación oficial, Alianza FC ya encontró a su nuevo técnico que dirigirá lo que resta de la Liga Betplay y el inicio de la Copa Sudamericana. Y es que en las últimas horas, el club avanzó con la búsqueda del nuevo entrenador y se habrían decidido por Hubert Bodhert, técnico de Jaguares que se despidió del plantel monteriano este martes.

El entrenador dirigió su última práctica en horas de la mañana y se prepara para viajar a Valledupar para negociar su contrato con Alianza y unirse al equipo que dirigió por tres años bajo el nombre de Alianza Petrolera. En su etapa con el entonces conjunto de Barrancabermeja, supo dirigir 87 juegos donde logró 30 victorias, 27 empates y sufrió 30 derrotas en todas las competiciones para un 44.82% de rendimient

