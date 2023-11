Alerta por estafa: ¿Le están prestando $1 millón por una aplicación de celular?, tenga mucho cuidado

Tatiana Soriano cree que los celulares tiene oídos o escuchan, porque justo el día que le contó a su esposo que tenía la situación económica apretada y no les alcanzaba para pagar el colegio de sus hijas, le llegaron una cantidad de anuncios y ofertas.

“Yo hice las vueltas porque la plata, según, la podía pagar a tres cuotas en 90 días. Yo llené los campos y esa plata nunca llegó, nadie se comunicó conmigo. Yo lo dejé así, pensé que la página había tenido algún error en el sistema y por eso mi solicitud nunca llegó. Pero a la semana me llamó una muchacha diciéndome que me quedaba un día solamente para hacer el pago del millón de pesos.

En directo: En medio de crisis por medicamentos, Cámara de Representantes retoma el debate de la reforma a la salud La madre cabeza de hogar lo primero que hizo fue bloquear el número de todas partes, y no le contó a su esposo lo ocurrido, pues le pareció un pequeño inconveniente como cualquier problema del día a día. No obstante, los sustos empezaron al día siguiente cuando la llamaron desde otro número. headtopics.com

Tatiana no soportó más y tuvo que hablar con su esposo para que aumentara la seguridad en la casa, también formatearon los celulares, pues temían que los presuntos delincuentes tuvieran a la mano la ubicación de la vivienda desde sus dispositivos.“Mi esposo se molestó conmigo, me dijo que seguramente solo estaban metiéndonos presión. Esa noche prácticamente no dormimos y mandamos a las niñas para la casa de mi suegra.

