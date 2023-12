Alerta: Duda sobre potabilidad del agua en San Gil, hallan bacterias de heces fecales

El número de pacientes atendidos por un cuadro agudo de gastroenteritis aumentó durante las últimas horas en San Gil. El Acueducto de San Gil, Acuasan, entregó su versión de lo sucedido. La Secretaria de Salud de Santander aseguró que se encontraron bacterias de heces fecales en unas muestras al agua.Tras varias pruebas, la Secretaría de Salud de Santander encontró pruebas de que el agua de San Gil no sería potable. Acuasan, por su parte, defiende el proceso que realiza con ella.

La emergencia por un brote de gastroenteritis en San Gil no cesa. Hasta este viernes hay reporte de 1.343 personas atendidas por síntomas como diarrea, vómito y dolor de cabeza en San Gil. Agua contaminada sería la causa de crisis por gastroenteritis en San Gil: Colapsó de hospitales por más de mil afectadosinformó que habitantes de Pinchote, Aratoca, Curití, Valle de San José y Barichara, que laboran en San Gil, también se vieron afectados con esta enfermeda





