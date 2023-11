Alejandro Riaño llora al dar triste noticia sobre JuanPis

se publicó una divertida entrevista con el también comediante, sin embargo, al terminar la conversación, como es usual, Alejandro Riaño deja el personaje y agradece a los asistentes del teatro,En esta ocasión, Riaño abrió su corazón y aseguró que no había sido un buen día, pues esa sería la última entrevista en ese teatro: “Hoy abandono este espacio y me voy para otro lugar.

Vamos a estar en otro teatro a partir del 10 de noviembre”.donde su show se renovará.“Este proyecto se fue a la mier... en este lugar, fue muy doloroso lo que hoy viví”, expresó Alejandro Riaño mientras hacía el esfuerzo por no llorar.De igual manera, agradeció a las personas que lo han apoyado desde el inició de su carrera, como a las personas que se encontraban en ese momento en el lugar.

