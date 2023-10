Alcaldia de Medellín Últimas Noticias y Resultados

¿Quién es ahora el nuevo alcalde de Medellín tras la renuncia de Daniel Quintero?¿Por qué renunció Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín?Tiemblan Nacional y Medellín: fechas en que no se podrá jugar en el Atanasio por conciertos

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Dimayor, ya fueron notificados con las fechas en que el estadio no podrá ser usado."Aún no hay acuerdo": Dimayor sobre transmisión de la final Millonarios vs Nacional en los parquesLuego de la reunión entre la Alcaldía de Medellín, las directivas de Nacional y las barras organizadas, se llegó a un acuerdo.

La Dimayor propuso la implementación de vallas que separen la cancha de las tribunas en los estadios donde se dispute fútbol profesional. headtopics.com

Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, confirmó que Nacional tendrá que ofrecer garantías para que le sea alquilado el escenario.

