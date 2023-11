Alcaldesa Claudia López lanza mensaje a presidente Gustavo Petro sobre su gobernanza

En respuesta a un trino referente a un video del debate entre los candidatos a la presidencia de Argentina Massa y Milei, la alcaldesa Claudia López lanzó un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro sobre su gobernanza. En su trino, López manifiesta que los problemas de inseguridad, convivencia, y justicia ciudadana solamente mejorarán si 'el Presidente de Colombia asume su deber de liderar a todas las ramas del poder público'.

López manifestó que aunque todos los alcaldes del país están dispuestos a trabajar de la mano de la presidencia, no ha sido posible porque esa no ha sido 'prioridad' del mandatario. 'Todos los candidatos a Alcaldes cayeron en la trampa de ofrecer ser los súper manes de la seguridad y justicia cuando no cuentan con las herramientas y facultades para honrar esa promesa', manifestó López

