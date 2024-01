Alcaldes y gobernadores del Caribe piden reducir las altas tarifas de energía

Un enérgico llamado a reducir de manera inmediata las altas tarifas de energía en el Caribe, hicieron desde Cartagena los alcaldes y gobernadores que se dieron cita en la denominada ‘Cumbre de Gobernantes Tarifas Justas’, convocada por el alcalde Dumek Turbay.

Precisamente el mandatario cartagenero, aseguró que no pueden ser los habitantes del Caribe quienes asuman las denominadas pérdidas “técnicas y no técnicas” y hasta la “mediocridad” de los gobiernos corporativos de las empresas de energía que se traducen en las elevadas tarifas. El alcalde Turbay a su vez señaló que debe ser el Gobierno Nacional el que asuma los gastos que están llevando hasta las nubes los facturas. “Lo otro que lo pague el Gobierno Nacional, lo otro que lo sumen al presupuesto general de la Nación, que sea el ministerio de minas y el ministerio de hacienda como lo van asumir, si las empresas están en riesgo, si las empresas tienen que buscar de dónde van a sacar la plata, pues que no le metan la mano al bolsillo a los habitantes del Caribe”, dijo el mandatari





