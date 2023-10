Acapulco, “como una película de terror", tras el paso del devastador huracán Otis

“Acapulco está desolado. Era una película de terror”.al otrora paradisíaco balneario del sureño estado mexicano de Guerrero devastado por el paso del huracán Otis que impactó en tierra el miércoles y ha dejado ya 27 muertos y miles de damnificados.

A Guzmán, fotoperiodista y colaborador de la Agencia EFE en Acapulco, esta escena le llegó como a todos los habitantes de este lugar como algo inesperado, pues a pesar de haber visto pasar otros huracanes, dice, nunca había vivido algo así.

David considera que la furia de Otis duró al menos tres horas en las que estuvo resguardado junto con su familia.Como a las 03:30, ya cuando bajó el aire, me metí a la sala y saqué el agua. Después me dormí. Como a las 6.15 me levanté, y vi que no había sido solo mi casa la que había tenido daños, abrí la puerta, había cables tirados, láminas. headtopics.com

Con lágrimas en los ojos, dice, recorrió el lugar buscando señal de internet sin éxito. Otis había dejado incomunicada la zona sin luz, sin agua, sin señal telefónica. Sólo había rapiña, árboles caídos, gente llorando, turistas con sus maletas, personas abriendo carros “como si fueran animales”.Me dio mucho miedo. Era, te juro, una película de terror.

Testimonio desgarrador desde Acapulco:"Hay muchos muertos, muchos más de los que dicen." 😢 La magnitud del drama es inmensa y la incapacidad del gobierno de Morena es evidente.No estaban preparados desde el principio, antes de la tragedia había unos 20 militares en toda la zona y durante mi recorrido tras el huracán no vi a ninguna autoridad”. headtopics.com

