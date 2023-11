130-111. Los Raptors salen del bache con una contundente victoria sobre los Bucks

Toronto (Canadá), 1 nov (EFE).- Los Raptors salieron de momento del bache al conseguir su segunda victoria de la temporada al derrotar en su casa de Toronto a los Milwaukee Bucks por 130-111 en un flojo partido de Giannis Antetokounmpo y en el que destacaron los locales Pascal Siakam y Dennis Schroder.

En los Bucks, el máximo anotador fue Malik Beasley con 20 puntos. Antetokounmpo se contentó con 16 puntos, uno más que los obtenidos por Damian Lillard. Los canadienses llegaron al partido del miércoles lo últimos de la tabla de la Conferencia Este, con tres derrotas y una sola victoria, precisamente hace exactamente una semana en su primer partido de la temporada.

"Sabía que no iba a ser fácil. Todo es nuevo y van a ser momentos difíciles. Siempre que nos mantengamos unidos en estos momentos, podemos seguir luchando y superarlo", declaró el camerunés. Con el agua al cuello tras sólo una semana, y con tres difíciles partidos en los próximos días (76ers, Spurs, Dallas y Boston), Siakam reconocía que el equipo canadiense no tiene mucho margen de maniobra.En frente, los Bucks llegaban terceros del Este, con dos victorias y una derrota. headtopics.com

Los locales salieron con la intención de solventar rápidamente las deficiencias de sus primeros partidos con un Schroder dirigiendo con efectividad el ataque. Siakam primero, y después Scottie Barnes y OG Anunoby, anotaron triples que colocaban en el marcador un 9-4 inicial tras dos canastas de Khris Middleton y Lillard.

Al final de los primeros 12 minutos, los Raptors estaban 13 puntos arriba, 31-18, con un 42 % de acierto desde la línea de tres, Los Bucks no consiguieron un solo triple y Antetokounmpo sólo hizo tres puntos. headtopics.com

En La Estrella y Sonsón serán los escrutinios los que definan quiénes serán los nuevos alcaldesLas diferencias entre los dos primeros candidatos en las elecciones en cada uno de esos municipios están entre los 10 y 17 votos. Leer más ⮕

Concejo de Bogotá: estos son los nuevos concejales de la ciudadLos nombres, las votaciones y los partidos que conformarán la corporación en los próximos años. Leer más ⮕

¿Es normal que un edificio se mueva cuando pasa un carro pesado?Conozca los motivos por los que esto ocurre y si implica algún riesgo para los residentes. Leer más ⮕

¿Ya no se la aguantan? Televidentes se quejaron de Amparo Grisales por Yo me llamo y ‘La Diva’ habría respondidoLos fuertes comentarios para los imitadores e incluso las discusiones entre los jurados no pasaron desapercibidas Leer más ⮕

Los resultados de los chances y loterías del lunes 30 de octubre¿Se siente con suerte? ¿Se siente ganador?, entonces mire aquí los resultados de las principales loterías y chances del país. Leer más ⮕

Precios de los alimentos suben por encima de la inflación en el 80 % de los paísesSegún el Banco Mundial, Colombia tiene la tercera inflación de alimentos más alta de la región, tras Venezuela y Argentina. Leer más ⮕