Zweiter Wahlgang für Aargauer Ständeratswahlen

Erst einer der zwei Aargauer Sitze im Ständerat ist besetzt, mit Thierry Burkart (FDP). Am 19. November kommt es zum zweiten Wahlgang.Bis am Freitagmittag konnte sich beim Kanton melden, wer für den zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen vom 19. November antreten will. Diese Woche haben die Parteiversammlungen von SVP und Mitte ihre Kandidierenden, Benjamin Giezendanner und Marianne Binder, ins Rennen geschickt.

Dafür ziehen die Parteilose Nancy Holten, sowie Pius Lischer (ig-gesundheit) noch einmal in den Wahlkampf. Gefährlich können sie Giezendanner und Binder kaum werden: Lüscher erreichte im ersten Wahlgang 1964 Stimmen, was ihm den letzten Platz der zehn Kandidierenden einbrachte. Holten schnitt etwas besser ab, ihr reichte es für den achten Platz, sie war bestplatzierte Exotin.

Vor vier Jahren kandidierte Holten auf der Liste der Piratenpartei für den Nationalrat. 2023 hatte sie überlegt, wieder für die Grosse Kammer anzutreten, und zwar auf derSchon öfter zur Wahl stellte sich Pius Lischer. Bei den Ständeratswahlen 2019, als er ebenfalls den letzten Platz erreichte, verzichtete er auf den zweiten Wahlgang. 2015 und 2011 trat er sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang an. 2007 war Lischer zum ersten Mal Ständeratskandidat. headtopics.com

