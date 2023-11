Zweiter Transplantations-Patient mit Schweineherz gestorben

Nach der Operation am 20. September habe Lawrence Faucette, der an einer unheilbaren Herzkrankheit gelitten hatte, zunächst erhebliche Fortschritte gemacht, teilte die Universitätsklinik in Baltimore am Dienstag (Ortszeit) mit.

In den vergangenen Tagen habe sein Herz jedoch erste Anzeichen einer Abstossung gezeigt. Trotz aller Bemühungen der Ärzte sei er am 30. Oktober gestorben.«Wir trauern um Herrn Faucette, einen bemerkenswerten Patienten, Wissenschaftler, Marineveteranen und Familienvater, der einfach nur etwas mehr Zeit mit seiner liebevollen Frau, seinen Söhnen und seiner Familie verbringen wollte», sagte der zuständige Chirurg Bartley Griffith.

Ann Faucette, die Frau des verstorbenen Patienten, sagte: «Er wusste, dass seine Zeit bei uns knapp war und dass dies seine letzte Chance war, etwas für andere zu tun.» Ihr Mann hätte nie gedacht, dass er so lange überleben oder dem Transplantationsprogramm so vieleEinem ersten Patienten, dem 57-jährigen David Bennett, war im Januar 2022 ebenfalls an der Uniklinik in Baltimore ein solches Organ implantiert worden.

Die sogenannte Xenotransplantation – die Übertragung von tierischen Organen auf den Menschen – wird schon seit den 1980er Jahren erforscht. Schweine gelten dabei als besonders geeignet als Spender, weil ihr Stoffwechsel dem von Menschen ähnelt. Die grösste Herausforderung auch bei menschlichen Organen sei aber, dass die Körper der Empfänger die Organe annähmen, hiess es von Seiten der Klinik.

