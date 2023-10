Zweiter Titel in Basel: Auger-Aliassime tritt in die Fussstapfen Federers

Vielleicht ist es die Aura von Roger Federer, die in der St. Jakobshalle immer noch herumschwirrt, die Félix Auger-Aliassime hier zu Höchstleistungen inspiriert. Der Kanadier war ja als kleiner Junge ein grosser Fan Federers und teilt mit ihm auch den Geburtstag: den 8. August. Allerdings ist er 19 Jahre jünger. Jedenfalls hat der Kanadier an den Swiss Indoors die Nachfolge Federers angetreten.

Der 23-Jährige krönte im Final gegen den formstarken Polen Hubert Hurkacz (ATP 11) seine Woche mit einer blendenden Leistung. Auf dem Weg zum 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) liess er keinen Breakball zu und dominierte die Ballwechsel von der Grundlinie. 1,96-Meter-Hüne Hurkacz konnte dank seines wuchtigen Aufschlags zwar ein Break gegen sich verhindern, doch in den Tiebreaks hatte er beide Male keine Chance. Der Sieg des Kanadiers war hochverdient: Er gewannn 18 Punkte mehr (88:70).

In Basel fand er nun sein bestes Tennis wieder. Spät, aber nicht zu spät, um die Saison mit einer positiven Note ausklingen zu lassen. Besonders eindrücklich ist seine Fussarbeit: Geschmeidig wie ein Balletttänzer bewegt er sich auf dem Court. Als er nach dem US Open wegen seiner Knieprobleme nicht richtig trainieren konnte, bezweifelte er, ob er die Saison fertigspielen könnte. headtopics.com

«Das ist für mich ein grossartiger Beweis dafür, was es bringt, weiter hart zu arbeiten, an sich zu glauben und positiv zu bleiben», sagte er. «Denn in diesem Sport können sich die Dinge schnell ändern.» Und manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Denn Auger-Aliassime hatte es trotz eines Vertrags mit den Swiss Indoors versäumt, sich fürs Turnier einzuschreiben.

