Zwei Tote bei Luftangriff auf ukrainisches Dorf

Seit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Die Ukrainer sind nach Angaben der Militärführung in Kiew im Norden des Landes und rund um Bachmut schweren russischen Angriffen ausgesetzt. Beim Beschuss eines Marktes in der von russischen Truppen besetzten ostukrainischen Stadt Donezk sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet worden.

Die Ukraine hat nach britischen Angaben im Dezember so viele Agrarprodukte exportiert wie seit Beginn des Kriegs vor fast zwei Jahren nicht mehr. Der Aussenminister der angegriffenen Ukraine, Dmytro Kuleba, hat das Hochfahren der Rüstungsproduktion in den westlichen Unterstützerländern als zu langsam kritisiert. «Wir schätzen alles, was wir erhalten, aber das Ausmass des Krieges verlangt mehr», sagte er in einem Interview von «Bild», Welt TV und «Politico» in Kiew





Nach grösstem russischen Luftangriff auf Ukraine: So ist die LageSelenskyj hat sich über eine unter russischem Feuer liegende Strasse in die eingeschlossene ukrainische Stadt Awdijiwka gewagt. Biden fordert Hilfe für Kiew.

12 tote Schafe – Angreifer dürfte Wolf seinAm Sonntag hat mutmasslich ein Wolf mehrere Schafe in der Gemeinde Murgenthal AG gerissen. Das, nachdem ihm bereits am vergangenen Mittwoch und am Freitag Schafe in der Region zum Opfer fielen. Der kantonale Bauernverband fordert den Abschuss des Wolfs.

Tote Rinder an der Westküste Frankreichs angespültIn den vergangenen Wochen sind an der Westküste Frankreichs zahlreiche tote Rinder und Kühe an den Strand gespült worden. Tierschutzorganisationen fordern jetzt von der EU strengere Regeln und konsequentere Kontrollen beim Tiertransport auf dem Meer.

Zweiter Wolfsalarm im Kanton Schwyz innerhalb von zwei TagenIn der Nähe von Greppen, unweit der Kantonsgrenze zwischen Schwyz und Luzern, wurden gemäss SMS-Alarm vier Schafe gerissen.

«Milchpreismisere an zwei Orten anpacken»Die Preise am Schweizer Milchmarkt sinken. Die bäuerliche Interessengemeinschaft für einen fairen Milchmarkt (BIG-M) bedauert, dass das Problem der «völlig ungenügenden» Entlohnung der in der Milchviehhaltung geleisteten Arbeit noch immer nicht gelöst ist. Der Hebel müsse nun an zwei Stellen angesetzt werden.

Zwei Verletzte nach Explosion in russischer Fabrik nahe der UkraineDer ukrainische Präsident warnt vor einer Krise für Europa, wenn die Ukraine keine Hilfen erhält. Russland könnte die Ukraine erobern und es könnte zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen.

