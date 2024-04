Zwei Teenager aus Schaffhausen wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft

Zwei Teenager aus Schaffhausen sitzen wegen Terrorverdacht s in Untersuchungshaft . Der Vater von einem der Buben sagt nun: «Mein Sohn ist sicher kein Terrorist!»Jetzt äussert sich erstmals der Vater von einem der beiden Buben.. Es besteht der Verdacht auf Unterstützung der Terrormiliz IS. Die beiden Jugendliche n aus Neuhausen am Rheinfall SH sollen geplant haben, vorsätzlich Menschen zu töten.Gegen zwei Teenager im Kanton Schaffhausen besteht Terrorverdacht .

Der 16-Jährige sei anständig – und durch seinen Kollegen in die polizeilichen Abklärungen hineingezogen worden. Der Vater gibt an, von den angeblichen Aktivitäten seines Sohns nichts gewusst zu haben.Auch eine Nachbarin des 15-jährigen Schweizers mit kurdischen Wurzeln kann sich nicht vorstellen, dass er Anschlagspläne geschmiedet haben soll. «Er hing oft mit zwei, drei Freunden ab und war stets sehr freundlich», erklärt sie.

Das eingefügte Bild auf der Spendenseite spricht eine eindeutige Sprache: «Es gibt keinen Gott ausser Allah und Mohammed ist sein Prophet.»

Schaffhausen Terrorverdacht Untersuchungshaft IS Jugendliche

