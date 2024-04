Zwei tatverdächtige Männer nach Auto-Durchsuchung festgenommen

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung der Kantonspolizei St.Gallen konnten zwei tatverdächtige Männer, ein 22-jähriger Tunesier und ein 27-jähriger Marokkaner festgenommen werden. Eine Auskunftsperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen zwei Personen, welche ein Auto durchsuchen. Nachdem die Auskunftsperson die beiden Täter verbal konfrontierte, flüchteten diese in Richtung Dammstrasse.

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung und einem Hinweis einer Drittperson, konnten am Bahnhof Uzwil die beiden tatverdächtigen Männer angehalten und festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 22-jährigen Tunesier und einen 27-jährigen Marokkaner. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen zur Anzeige gebrach

