Zwei Spiele, sechs Punkte: Erfolgreiches Wochenende für die HCD Ladies

Nach dem 1:7 in Bern sechs Tage zuvor kehrten die HCD Ladies am Samstag zum Siegen zurück. In Neuenburg setzten sie sich bei der Neuchâtel Hockey Academy mit 3:2. Es war das Duell der Tabellennachbarn auf den Rängen vier (HCD) und fünf.

Leah Marino brachte die Bündnerinnen mit ihrem bereits siebten Saisontor in der 5. Minute in Führung. Kurz vor Spielhälfte erhöhte Leoni Balzer. Bis in die 57. Minute hielt Goalie Caroline Spies, die wie ihre Teamkolleginnen Janine Hauser und Stefanie Wetli im Schweizer Aufgebot für die November-Länderspiele gegen Schweden steht, ihren Kasten dicht. Dann musste sie sich von Lilla Carpenter-Boesch geschlagen geben.

Nur 34 Sekunden später stellte Ladina Staub den alten Abstand wieder her. In der zweitletzten Sekunde gelang Tetiana Onyshchenko für die Neuenburgerinnen der Anschlusstreffer, der aber nichts mehr am sechsten Davoser Sieg im elften Spiel änderte.Am Sonntag reihten die Davoserinnen bereits den nächsten Erfolg in ihre Bilanz. headtopics.com

Wie tags zuvor erzielte Marino das 1:0 für den HCD, diesmal bereits in der 3. Minute. In der 30. Minute baute Angela Mason die Führung aus. Die Kanadierin traf in Unterzahl. Exakt vier Minuten später gelang den Tessinerinnen der Anschlusstreffer. An der 2:1-Führung für Davos änderte sich bis zweieinhalb Minuten vor Schluss nicht. Schliesslich sorgte Janine Hauser mit dem 3:1 für die Enscheidung.

